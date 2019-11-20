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20.11.19 23:16

Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль

Международные иски Украины против РФ не должны быть остановлены, поскольку впоследствии их нельзя будет восстановить.

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Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что они не будут остановлены", - сказала Зеркаль, напомнив о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.

"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя", - отметила дипломат.

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На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.

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