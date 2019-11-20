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20.11.19 23:29

Поножовщина среди украинцев в Кракове: двое молодых людей пырнули третьего ножом

Двое украинцев напали на стоявшего возле общежития студента со спины и нанесли ему несколько ударов ножом. Пострадавший в больнице, злоумышленников задержали.

нож

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание RMF24.

Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники. По данным СМИ, пострадавший студент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Двое злоумышленников подкрались к нему со спины и нанесли несколько ударов ножом, а потом скрылись. Прохожие вызвали полицию и медиков. Студента доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Полицейские задержали в связи с нападением двух украинцев, 19 и 20 лет. У них нашли при себе ножи.

Мотивы нападения неизвестны, но в полиции подчеркивают, что злоумышленники были знакомы с пострадавшим.

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