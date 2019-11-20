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20.11.19 23:32
Зеленский встретил украинские корабли в Очакове. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 ноября в Очакове Николаевской области встретил корабли ВМС Украины, возвращенные Россией.
Прямую трансляцию вело издание
НикВести,
информирует
Цензор.НЕТ
.
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