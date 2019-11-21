"Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что из фракции "Слуги народа" уже были исключены два депутата (Анна Скороход и Антон Поляков. – Ред.).

"Это будет, наверное, третий человек, если он причастен, и будет человек наказан, если правда, что были почищены данные", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в "Слугу народа" брали "простых людей из народа, которые никогда не были в политике". "И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - пообещал он.

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Зеленский поблагодарил СМИ за предоставленную информацию об этом депутате. "Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это правда. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если кто-то причастен к чему-то уголовному или к таким сложным уголовным делам", - сказал он.

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.