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21.11.19 02:04

Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других стран для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

зеленский,луганская,станица

Об этом он заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь. – Ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский.

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