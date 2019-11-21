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21.11.19 07:30

"Может, он даже сейчас среди нас", - Зеленский заявил, что не знает, кто такой Джокер

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переписку Джокера он читал, но не знает, кто это, а в Интернете сейчас распространяется много "фейков".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Зеленский указал, что читал переписку так называемого Джокера, который общается с народными депутатами и государственными деятелями, но не знает, кто такой Джокер.

"Сложно сказать… Сейчас столько "фейков" в Интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите. А я не знаю, кто такой Джокер. Может, он даже сейчас среди нас", - сказал президент, улыбаясь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер. ФОТО

Ранее ряд украинских политиков – народных депутатов и министров – вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.

Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.

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