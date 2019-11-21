В Украине могли знать о задержке военной помощи США еще в июле, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сказала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер во время слушаний по импичменту, пишет The New York Times.

Из ее слов следует, что в день разговора президентов эта информация была известна.

Также Купер отметила, что ей известно о многочисленных разговорах между сотрудниками украинского посольства и сотрудниками Пентагона. В частности, она сказала, что член ее персонала получил вопрос о помощи 25 июля от украинского посольства, который спросил "что происходит с помощью для Украины". Она сказала, что в течение недели видела чиновников из посольства, которые спрашивали о том, на каком этапе вопрос военной помощи.

Как пишет NYT, время, когда Украина знала, что помощь была заморожена, является критически важным вопросом, поскольку демократы выдвигают довод, что Трамп попытался использовать помощь как давление для публичного объявления Украиной о расследовании в отношении его политических конкурентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

Республиканцы же настаивали на том, что Украина не знала об этой информации, пока она не стала известна в СМИ — 28 августа.

В то же время союзники Трампа признали, что Зеленский мог не знать, что помощь была задержана.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.