"Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

"Самолет не завелся, полетели другим", - сказала она.

По ее словам, президент должен был вылететь из Чугуева, однако из-за поломки самолета переехал в Харьков, откуда улетел в Николаевскую область другим президентским бортом.

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Напомним, 20 ноября Зеленский посетил Станицу Луганскую. Там он открыл реконструированный мост и заверил, что Украина "шаг за шагом идет к победе". После этого он вылетел в Очаков, где принял переданные РФ корабли, которые она захватила в ноябре 2018-го южнее Керченского пролива.