Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День Достоинства и Свободы отмечается каждый год 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года.

Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

Отметим, что этот праздник отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. Во времена экс-президента Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января. Однако в 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Как сообщили в КГГА, в Киеве 21 ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия приуроченные Дню Достоинства и Свободы.

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"Ко Дню Достоинства и Свободы в столице в течение ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. В частности, 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни и в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоятся мероприятия, приуроченные Дню Достоинства и Свободы. А на Майдане Независимости (со стороны Главпочтамта) откроется фотовыставка "Два века - одна война", – сказано в сообщении.

Участие в памятных мероприятиях и церемониях возложения цветов примут представители городской власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годов, участники Антитеррористической операции и операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Для воспитанников Дворца детей и юношества в этот день будет организована встреча "Революция Достоинства - революция свободы" с участниками событий. В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" пройдет встреча с "живой книгой" и выставки материалов "Евромайдан: как победило достоинство".

20 ноября на Майдане Независимости стартовал выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы "100 лет борьбы", который продлится до 1 марта. В Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г.Киева проведут встречу-дискуссию "События, изменившие Украины".

До 27 ноября киевляне могут посетить выставку литературы "Украина превыше всего" в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых. А также до 26 ноября ознакомиться с экспонатами выставки архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы" в Государственном архиве г.Киева.

Кроме того, в течение всего ноября пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, творческие проекты, конкурсы и квесты, встречи учащейся молодежи с участниками Революции Достоинства и ООС, возложение цветов к памятным знакам участникам Революции Достоинства, проведение мемориальных мероприятий у памятных знаков, расположенных на территории образовательных учреждений Киева.

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Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в ответ на отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и фактического отказа от курса на евроинтеграцию на Майдане Незалежности в центре Киева начали собираться граждане Украины. Негодование граждан усиливала чрезмерная концентрация власти в руках Януковича и его "Семьи" и вызванная этим чрезмерная коррупция.

Дальнейшие события развивались очень стремительно от мирного протеста и палаточного городка, до избиения "Беркутом" студентов, огненных баррикад из шин, "коктейлей Молотова", открытой стрельбы по митингующим. Протесты охватили большинство регионов Украины.

В итоге в конце февраля 2014 года Янукович и его "Семья" бежали из страны.

106 участников протестов в центре Киева были убиты, а несколько тысяч граждан участников Евромайдана в различных регионах Украины пострадали. Сама же Революция Достоинства перешла в войну против российской агрессии, поскольку Российская Федерация воспользовавшись ослаблением Украины напала и оккупировала часть территории Украины - Крым и Донбасс.