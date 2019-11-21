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21.11.19 08:53

Нацсовет по ТРВ напомнил телеканалам о Дне памяти жертв голодоморов

Национальный совет напоминает теле- и радиоорганизациям, что в соответствии с Указом Президента Украины от 26.11.1998 № 1310/1998 (с изменениями) 23 ноября - День памяти жертв голодоморов. Он отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

голодомор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В этот день необходимо внести изменения в программы теле- и радиопередач.

При планировании программ и передач на этот день памяти нужно руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета от 23.07.2015 № 1146, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11.08.2015 за № 967/27412.

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Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды.

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