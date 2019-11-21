Израиль атаковал союзников Путина - 23 боевика убито

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
В ночь на 20 ноября Израиль нанес массированный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.
Израильская армия заявила, что были атакованы командный центр, склады оружия и военные базы.
Воздушный налет ЦАХАЛ по Сирии стал ответом на удар с территории Сирии. Израильская система ПРО Железный купол перехватила четыре ракеты 19 ноября. Израиль обвинил в ракетном ударе "иранские силы".