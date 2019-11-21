92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут "жителям Донецка и Луганска более 370 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы."

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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