Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.11.19 09:52

Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Зеленский заявил, что расследование дел Майдана необходимо завершить.

майдан,расстрел

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни. - Ред.) будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана", - сказал Зеленский во время своего выступления на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100