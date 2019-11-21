Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни. - Ред.) будут результаты расследования.
"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание", - заявил он.
"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана", - сказал Зеленский во время своего выступления на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.