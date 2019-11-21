В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы планируем запустить для граждан крутую штуку - электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу.

Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей электронной подписью", - написал он.

Говоря о том, зачем это нужно, он отметил, что во-первых, это очень удобно: "Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер! Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!

Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно с помощью поддельных бланков доверенностей".

"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", - отметил он.

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Дубилет подчеркнул, что для внедрения этого решения уже все есть: "У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут ставить ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и в подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся".

"Электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", - резюмировал министр.