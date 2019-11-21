На Столичном шоссе зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости.

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