В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", слушания начались в 10 утра в Гааге (по местному времени).

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде (Permanent Court of Arbitration), который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

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