САП требует увеличить сумму залога для чиновницы ОП Кондзели до 7,6 млн грн

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор не согласен с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения - а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7 684 000 гривен залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора - об увеличении размера залога для бывшего заместителя Министра культуры Украины.

Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения чиновнику ОП Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца.

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