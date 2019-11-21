САП вручила подозрение Садовому. ВИДЕО

Об этом заявил сам Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

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Он уточнил, что подозрение объявлено ​​по делу строительства индустриального парка в Рясном.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и дальше - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, Генеральной прокуратуры ... К тому времени компания CTP построила парки в Румынии, в других странах ", - заявил Андрей Садовый.

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Мэра Львова подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под индустриальный парк в Рясном.

Подозрение Андрею Садовому прокуроры вручили утром 21 ноября.