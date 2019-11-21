На Ривненщине 12 школьников госпитализировали с отравлением

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Сообщается, что вчера, 20 ноября, в больницу с острым отравлением попали 12 учеников общеобразовательной школы в Здовбице. По данным полиции, школьников угостила конфетами одноклассница, после чего детям стало плохо. Их доставили в районную больницу с острым отравлением в состоянии средней тяжести, здоровью детей ничего не угрожает, они остаются в медучреждении.

Полиция начало досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. В рамках дела полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, устанавливают причастных. Предварительно известно, что конфеты покупались на одном из рынков Ровно.

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