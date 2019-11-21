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21.11.19 12:27

"Это не имеет никакого отношения к российским военным", - Песков о казни сирийца наемниками ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную "Новой газетой" видеозапись на которой видно, как российские наемники ЧВК "Вагнер" жестоко убивают сирийца.

дмитрий,песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его также спросили, знают ли в Кремле о преступлениях бойцов ЧВК в Сирии.

"Мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента", - ответил Песков.

"В любом случае я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны", - ответил он на вопрос, не отразится ли на репутации российской армии в Сирии скандальный видеоролик.

"Это не имеет никакого отношения к российским военным, чтобы там ни публиковалось", - повторил он.

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Сам Песков ролика не видел и что не знает, "о чем идет речь".

"Если я не ошибаюсь, какой-либо точной принадлежности (фигурантов видеозаписи. - Ред.) там не установлено, потому что даже вы говорите: "По всей видимости, возможно, и так далее", - подчеркнул Песков.

"Новая газета" провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем показано, что они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что один из участников расправы, не закрывавший лицо, это боец ЧВК "Вагнер", ранее служивший в патрульно-постовой службе в Ставрополье.

По данным Jesr Press, убитый - сириец, мобилизованный в резерв армии президента Сирии Башара Асада и дезертировавший.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются "народнохозяйственными вопросами".

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