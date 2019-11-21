6 нацгвардейцев были ранены 20 ноября близ Зайцево при обстреле наемниками РФ из АГС. Эвакуация проходила под интенсивным огнем, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера в результате российского обстрела были ранены сразу шесть нацгвардейцев, это произошло под Горловкой, близ села Зайцево. Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", - сообщил журналист.

"Ранения в основном в ноги. Благодаря своевременной эвакуации и помощи медиков-волонтеров бойцы получили качественную помощь, доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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"Российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом. Российские войска регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево. Напомню, село разделено линией фронта на две части", - резюмировал Бутусов.