Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.11.19 12:47

Зеленский в честь Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ наградил орденами и медалями 25 военнослужащих, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить государственными наградами 25 военнослужащих.

Зеленский в честь Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ наградил орденами и медалями 25 военнослужащих, - указ

Соответствующий указ №854/2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - отмечается в документе.

Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества".

Всего государственными наградами отмечены 25 военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100