В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе "не было и нет"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало Недели".

"Войск РФ на Донбассе не было и нет, но это не значит, что у наших военных нет каналов получения информации из приграничных районов", - цитируют Пескова российские государственные агентства.

Напомним, в августе 2018 года ГПУ обнародовала доказательства военной агрессии России в Донбассе. Как сообщили в Генпрокуратуре, украинские военнослужащие в Донецкой области нашли образцы минно-взрывных устройств, которые не находятся на вооружении и не используются Вооруженными силами Украины. С учетом места обнаружения указанных образцов вооружения, их использование на территории Донецкой области свидетельствует о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконным вооруженным формированиям.

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Вместе с тем в мае СБУ обнародовала очередные доказательства присутствия наемников российской частной военной компании "Вагнер" на Донбассе. По данным спецслужбы, в частности, "вагнеровцы" принимали участие в боях за Луганский аэропорт в 2014 году и под Дебальцево в 2015.

Президенты Украины и Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 15 ноября обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки", который должен состояться 9 декабря в Париже. По данным Le Figaro, целью саммита является "открытие новой последовательности имплементации Минских договоренностей".

14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановления работы "нормандского формата". Встреча лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по инициативе России.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.