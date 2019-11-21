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21.11.19 12:59

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины пересмотреть прожиточный минимум на 2019 год.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Также суд признал противоправными действия Правительства по разработке и одобрении проекта Закона Украины "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представление в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

"В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях", - сообщили в суде.

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