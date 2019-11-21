Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению прожиточного минимума на 2019 без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг. Также суд признал противоправными действия Правительства по разработке и одобрении проекта Закона Украины "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представление в Верховную Раду Украины с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.
"В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях", - сообщили в суде.