За групповое изнасилование 22-летней женщины на Волыни задержаны трое мужчин, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
"Вчера, 20 ноября, в полицию поступило сообщение об изнасиловании 22-летней жительницы области.
В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст.152 Уголовного кодекса Украины, следователи полиции Волыни установили причастность к совершению группового изнасилования потерпевшей 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным лицам подозрения в совершении группового изнасилования и избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи, определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.