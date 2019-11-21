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21.11.19 13:24

Наемники РФ в темное время суток перемещают подлежащее отводу вооружение на новые позиции, - разведка

Командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения боеспособности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон.

"В темное время суток скрыто перемещается на новые позиции вооружение, которое подлежит отводу от линии разграничения. При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой пытается выдать за выполнение договоренностей по его отводу", - сказано в сообщении.

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Как отметили в ГУР, для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения под видом угрозы обстрелов подразделениями Объединенных сил.

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