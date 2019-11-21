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21.11.19 13:45

Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет с заработной платы все деньги, которые государство выплачивало ему в качестве компенсации за аренду жилья.

Стефанчук вернет с зарплаты все деньги, которые государство компенсировало ему за жилье, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам.

"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады - вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", - сказал он.

По мнению Арахамии, Стефанчук имеет полное право претендовать на возмещение средств за аренду жилья со стороны государства, поскольку своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады - недопустимо.

"Он не такой как я состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее гражданское движение "ЧЕСНО" сообщило, что вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

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