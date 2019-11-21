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21.11.19 13:55

В случае нерезультативной работы финансирование правоохранителей в 2021 году можем уменьшить вдвое, - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранителей, иначе их финансирование в 2021 году будет сокращено в два раза, а некоторое органы и вовсе могут быть распущены.

полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", - заявил Арахамия.

По его словам, общество требует наказания виновных по резонансным делам и если правоохранители не продемонстрируют результата, то в бюджете на 2021 он прогнозирует сокращение их бюджета наполовину.

"Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия.

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