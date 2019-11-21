"Никакой команды на штурм не было", - Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Отмечается, что допрос проводится в режиме видеоконференции, поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева – ИФ)".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Как ожидается, в 14:00 часов суд допросит в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия.

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