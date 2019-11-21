Когда власть использует правосудие против оппонентов - это трагедия для всей страны, - Туск о разговоре глав ГБР и ОП о деле Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, комментируя украинский кассетный скандал, в котором руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР как вести дело пятого президента Порошенко.

"Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованиям", - сказал он.

Туск также заявил, что слышал о кассетном скандале в Киеве: "Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно".

Дональд Туск, партия которого является оппозицией в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования.

"Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", - подчеркнул он.

Туск, который все эти 5 лет был адвокатом Украины в Евросоюзе, также добавил, что следит за событиями в Киеве: "вы знаете, сколько эмоций и мыслей мы инвестировали в Украину. Я думаю мне не надо объяснять, как я лично переживал за все, что происходит в Украине. Мы всегда очень внимательно наблюдаем за событиями в Киеве".

Напомним, вчера Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и главой Офиса Президента Андрея Богдана.

На записях Труба вероятно обсуждал Богданом производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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