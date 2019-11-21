Увольнение Загрийчука может быть не последним, - Скалецкая

Об этом она сказала в четверг на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"Одно дело быть практикующим врачом, другое - работать в министерстве, писать нормативные акты, общаться с журналистами. В таком турборежиме работать, как у нас сейчас в министерстве, могло быть большим стрессом для врача, и это (его работа. - Ред.) было не всегда эффективно. Потому принятое за короткое время решение уйти - это очень хорошо", - сказала министр.

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Также Скалецкая сказала, что это может быть не последнее увольнение. По ее словам, заместители получили карт-бланш, когда пришли в министерство, но не все его вполне используют.

Уволенный вчера, 20 ноября, Михаил Загрийчук сказал, что у него возникли существенные разногласия с министром и ее командой по теме трансформации системы здравоохранения в целом и системы трансплантации в частности.

"Я не разделяю некоторые подходы. Мой подход к трансформации системы здравоохранения как медика, как врача кардинально отличается от подхода юриста. Любая реформа невозможна, если ты не общаешься с врачебным сообществом, коллективами медиков, пациентами. Из министерского кресла реформу сделать невозможно", - сказал Загрийчук.

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Он собирается вернуться к работе в Институте Шалимова.