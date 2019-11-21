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21.11.19 14:30

Мужчина насиловал 14-летнюю падчерицу-сироту на Харьковщине, - Нацполиция

На Харьковщине 49-летний мужчина насиловал 14-летнюю падчерицу, когда его поймали, то он пытался покончить с собой.

насилие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина принудил несовершеннолетнюю к половому контакту. Принятыми мерами полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботине.

Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.

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