Расизм на матче "Динамо"-"Шахтер": киевлян наказали игрой без болельщиков и штрафом в 500 тыс. Тайсон пропустит матч

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" бразилец Тайсон показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.