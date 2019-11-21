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21.11.19 14:50

Расизм на матче "Динамо"-"Шахтер": киевлян наказали игрой без болельщиков и штрафом в 500 тыс. Тайсон пропустит матч

Киевское "Динамо" наказано одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и штрафом в размере 500 тыс. грн за поведение своих фанов, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, отстранен на одну игру и еще на две условно.

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Напомним, во время футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" с трибун звучали расистские выкрики в адрес игроков "горняков". Матч остановили на некоторое время. Капитан "Шахтера" бразилец Тайсон показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.

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