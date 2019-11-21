Украина стала 100-й страной, которая присоединилась к Декларации о безопасности школ, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration) и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа. Соответствующее письмо с подтверждением участия Украины подписала Министр образования и науки Анна Новосад и оно уже отправлено по официальным каналам в Министерство иностранных дел Норвегии", - говорится в сообщении.

Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта. В странах, которые присоединились к Декларации раньше, уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации документа.

"Важно отметить, что страны-подписанты Декларации - это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где имеет место вооруженная агрессия", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что за четыре года с момента открытия Декларации во многих странах подписантах произошли изменения относительно политики государства в отношении образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины.

Важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранения.

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