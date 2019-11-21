"Мочить" в первую очередь будут нас... Основное пиар-дерьмо польется на полицию, - Геращенко обсудил с Бахматовым систему штрафов по видеофиксации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TheБабель в материале ""Мочить" в первую очередь будут нас". Один день с замглавы МВД Антоном Геращенко.

Как отметил Бахматов, что сейчас у него идет дискуссия с замдиректора по транспортной инфраструктуре КГГА Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от пидарасов". Как оказалось, речь идет о водителях, которые неправильно паркуются и хамят полицейским. Получается, что на практике, чтобы защитить последних, с каждым ходят по трое бойцов Муниципальной стражи.

После этого Бахматов, Геращенко, а также руководители профильных департаментов обсудили проблемы с эвакуацией машин и отправкой штрафов с 1 января.

"Чтобы нас не так сильно не любили, я предложил министру с ноября по январь провести информационную кампанию на ТВ с посылом, что с нового года нарушать правила будет дорого", - сказал он.

На встречче также поднимался еще один спорный вопрос: чтобы эвакуировать машину, полиции нужно привлечь двух понятых.

"Хочу посмотреть в чистые, светлые глаза того, кто это придумал", - сиронизировал Геращенко, и общим решением норму договариваются убрать.

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После этого Бахматов поинтересовался, будет ли стресс-тест системы штрафов по видеофиксации. Если нет, большие риски получить судебные иски от несогласных со штрафами водителей.

"Мы должны потестить это с адвокатами, автомобилистами и активистами, которые любят нас дрючить и тренировать просто из любви к искусству", - говорит Бахматов.

"Ну, "мочить" в первую очередь будут нас, - отвечает Геращенко. - У вас ведь только камеры, а основное пиар-дерьмо польется на полицию".

Напомним, с нового года в Киеве заработает видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Штрафы водители будут получать по почте.