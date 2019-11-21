Геращенко об отставке Князева и его замов: Президент хотел обновления, и Аваков принял такое решение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TheБабель в материале ""Мочить" в первую очередь будут нас". Один день с замглавы МВД Антоном Геращенко.

Отвечая на вопрос не была ли отставка Князева и трех его замов частью компромиса Авакова с новой властью, чтобы остаться на должности, Геращенко сказал: "Нет, давно запланированное решение. Президент хотел обновления, и министр принял такое решение".

Говоря о повторном назначении Авакова на пост, Геращенко заявил, что не все общество требовало отставки министра, а лишь его часть.

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Также, отвечая на вопрос, были ли случаи, когда Аваков остался им недоволен, Геращенко сказал: "Бывали. Иногда я не обладаю достаточным объемом (информации. - Ред.) для определенных заявлений. Там, где нужно было промолчать, я говорил".

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова. Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах, вне штата, и члена коллегии МВД.