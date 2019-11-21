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21.11.19 15:37

Российский суд арестовал украинского "агента" Артыкова, офицера связи бригады управления Южного военного округа

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Российский суд арестовал украинского "агента" Артыкова, офицера связи бригады управления Южного военного округа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России задержан украинский агент - офицер связи бригады ПВО Южного военного округа

По данным СМИ, в госизмене и в работе на украинскую разведку подозревается 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков, который служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО в Аксае.

В ФСБ обвинили Артыкова в работе на ГУР Минобороны Украины.

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