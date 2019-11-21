Труба должен расследовать дела против себя, поскольку в 2014 фабриковал дела против Евромайдана, - Худецкая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Ольга Худецкая.

Она отмечает, что среди дел Майдана есть отдельное направление. Расследование действий правоохранителей, которые занимались незаконными преследованиями майдановцев, фабриковали дела на них, и тому подобное.

"Труба тоже принимал участие. Например, когда милиция заблокировала выезд из Львова автобусов с протестующими в феврале 2014, на место съехались много местных майдановцев. Среди них был Андрей Шевцив, он вел переговоры с милиционерами, чтобы те отпустили автобусы и прекратили незаконные действия. Вскоре Шевцив получил подозрение от Романа Трубы - за якобы блокирование дороги. Труба также поддерживал это подозрение в суде при рассмотрении меры", - сообщила журналистка.

По ее словам, также Труба подавал в суд на местные советы своего района, пытаясь отменить принятые ими решения в поддержку Евромайдана.

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