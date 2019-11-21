РФ не вернула Украине около 30 единиц оружия, сотни боеприпасов и личные вещи украинских матросов, - Полозов

"Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование", - сказал Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - заявил он.

Адвокат также уточнил, что многие моряки жаловались, что им не были возвращены личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками.

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"Мы сейчас будем разбираться и в случае, если это так, будем предпринимать соответствующие действия", - сказал Полозов.

Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.

В случае нарушения, уточнил Полозов, российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

Как пояснил Полозов, вопрос о судьбе вещественных доказательств, как и об участии в суде украинских моряков, будет разрешен уже после завершения предварительного следствия по делу и направления материалов в суд.

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"Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела", - пояснил адвокат.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы". По прибытию кораблей в Очаков был опубликован полный список уничтоженного и украденного россиянами имущества на бронекатерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу".

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.