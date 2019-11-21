Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.11.19 17:00

Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции

Экс-нардеп Егор Фирсов временно назначен исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины.

фирсов

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - написал Фирсов.

Читайте также: У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск

Он уточнил, что назначение временное, и он будет принимать участие в конкурсе на должность главы Госэкоинспекции.

"Разумеется, конкурс на руководителя при этом никто не отменял. В скором времени он состоится, и я буду принимать в нем участие. Никакой проблемы для меня в этом нет. Программа реформ эконоинспекции уже готова, и я готов представить ее на суд конкурсной комиссии", - сообщил экс-нардеп.

Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции 01
Кабмин временно назначил Фирсова и.о. главы Госэкоинспекции 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100