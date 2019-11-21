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21.11.19 17:06

Зеленский вывел из состава СНБО Бухарева

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Владислава Бухарева.

бухарев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №862/2019.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Бухарева", - говорится в указе.

Напомним, другим указом от 8 ноября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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