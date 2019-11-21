Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В МИД подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней)", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, соглашение об отмене виз на поездки до 90 дней.Украина и Аргентина подписали в апреле 2011 года.