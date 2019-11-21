Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову

Об этом сообщает одесский "Правый сектор", информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждена информация о причастности к уничтожению мемориальной таблички Игоря Иванова Евченко Александром.

Сегодня состоялся суд, в результате которого Евченко получил меру пресечения в виде 60 суток круглосуточно домашнего ареста. По инкриминируемой ему статье предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко сдался в полицию, - Стерненко. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе уничтожили памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову.