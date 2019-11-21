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21.11.19 17:25

Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову

Одесский суд отправил под домашний арест на 60 суток Александра Евченко, который разбил памятную доску украинскому активисту Игорю Иванову, погибшему 2 мая 2014 года в Одессе.

стерненко

Об этом сообщает одесский "Правый сектор", информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждена информация о причастности к уничтожению мемориальной таблички Игоря Иванова Евченко Александром.
Сегодня состоялся суд, в результате которого Евченко получил меру пресечения в виде 60 суток круглосуточно домашнего ареста. По инкриминируемой ему статье предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко сдался в полицию, - Стерненко. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе уничтожили памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову.

Суд арестовал вандала Евченко, уничтожившего памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову 01

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