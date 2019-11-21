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21.11.19 17:41

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации. ФОТОрепортаж

В Одессе в течение более месяца нацгвардейцы в сотрудничестве с представителями полиции будут проводить патрулирование города для профилактики совершения правонарушений и стабилизации криминогенной ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Так, на плацу воинской части 3012 Национальной гвардии состоялся совместный с Национальной полицией, патрульной полицией и полицией охраны развод на службу по охране общественного порядка.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 01

Согласно информации, военные наряды Национальной гвардии Украины будут нести службу совместно с представителями полиции, или самостоятельно - в зависимости от оперативной ситуации. Особое внимание уделили вопросу коммуникации между подразделениями и слаженным совместным действиям.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 02

"Сегодня на службу заступают 620 правоохранителей. Перед личным составом стоят задачи, связанные с раскрытием квартирных краж, грабежей, разбойных нападений, угонов транспортных средств и противодействием наркопреступности на улицах населенных пунктов нашего региона", - отметил руководитель полиции Одесской области Олег Бех.

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 03

В твиттер-аккаунте Нацгвардии отмечается, что гвардейцы и полицейские будут осуществлять отработку города "с сегодняшнего дня и до 26 декабря".

Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации 04

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