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21.11.19 17:46

Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по помилованию

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом провел изменения в персональном составе Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования.

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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В состав Комиссии по помилованию Зеленский включил:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 человека, - Офис президента. ДОКУМЕНТ

Из состава Комиссии выведены Юрий Белоусов; Александр Крикушенко и Иван Лищина.

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