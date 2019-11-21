Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по помилованию

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В состав Комиссии по помилованию Зеленский включил:
- первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Дмитрия Журавлева;
- заместителя министра юстиции Украины Валерию Коломиец;
- начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василия Коробко;
- заместителя министра внутренних дел Украины Екатерину Павличенко.
Из состава Комиссии выведены Юрий Белоусов; Александр Крикушенко и Иван Лищина.