Никаких документов о подготовке депортации населения Донбасса не существует, - глава СНБО Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По его словам, так называемый "документ", который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы подконтрольных России группировок "ЛДНР" является фейковым.
"Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, Россия продолжает распространять фейки.
"Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большую глупость найти сложно было бы", - заявил Данилов.
Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.
Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.