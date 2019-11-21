"ОККО" договорилась с местной громадой и отказалась от строительства заправки в Дарницком районе Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей сети АЗК ОККО, решение было принято из-за того, что застройщик ООО "Гуэль Парк", который занимался возведением АЗК, в течение долгого времени так и не учел интересы местной громады и не нашел компромиссное решение.

"Между владельцем сети АЗК ОККО и ООО "Гуэль Парк" была письменная договоренность, согласно которой компания арендует или приобретет автозаправочный комплекс после завершения компанией-застройщиком всех работ на объекте, оформления правоустанавливающих документов и при условии соответствия такого АЗК действующим противопожарным, экологическим и другим нормам, а также корпоративным стандартам сети ОККО. Тем не менее, в самом начале строительных работ между ООО "Гуэль Парк" и местными жителями возник конфликт, который перерос в длительный спор", – говорится в сообщении компании.

В компании отмечают, что находясь в статусе потенциального арендатора/покупателя объекта, менеджмент ОККО был привлечен к переговорам с местными жителями для прямого и открытого диалога.

Однако, по результатам проведенных с громадой встреч и переговоров, руководство сети пришло к выводу, что представителями ООО "Гуэль Парк", так и не были учтены интересы местной громады, а также не найдено компромиссное решение. После встречи с местной громадой, компания и жители пришли к общему согласию.

"Сеть "ОККО" приняла решение разорвать отношения с ООО "Гуэль Парк" и отказаться от предложения сооружения АЗК на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в г. Киеве.

На данный момент стартовали работы по демонтажу всех элементов бренда сети АЗК ОККО. Компания официально заявляет, что с сегодняшнего дня не имеет отношения к данной застройке и не несет ответственности за те действия, которые в будущем компания-застройщик и арендатор земельного участка будет проводить на этой территории.

Как известно, противостояние вокруг строительства автозаправки на улице Ревуцкого в Киеве продолжается с лета 2017 года.

