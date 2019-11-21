Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"Действительно "Северный поток-2" все равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", - сообщил Оржель.

Министр также заявил, что Украина не пойдет на предложение Газпрома и не будет отказываться от своих выигрышей в международных арбитражах.

30 октября "Северный поток-2" позволила построить Дания - последняя страна, разрешения которой России не хватало для завершения строительства трубопровода.

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