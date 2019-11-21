Трое защитников Украины получили ранения в зоне ООС, с начала суток - 4 обстрела

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

В районе ответветственности тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела: неподалеку от населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса; около Кондрашовки-Новой - из подствольных гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Водяного - из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов; неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.

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