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21.11.19 20:10

Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль

Украина настаивает на том, что слушания должны состояться в открытом режиме и как можно скорее. Это необходимо для того, чтобы прекратить нарушение Россией международного права. Решение будет принято завтра.

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Об этом написала в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она (Россия. – Ред.) и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад - почти через год после того, как 25 ноября 2018 они были захвачены - РФ освободил наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и Конвенцию ООН по морскому праву", - утверждает Зеркаль.

При этом россияне пытаются получить для рассмотрения этого дела столько же времени, как для дела о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Сегодня стороны обменялись позициями и аргументами на процедурных слушаниях. Достичь согласия не удалось.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Гааге начались первые слушания по захвату Россией украинских военных судов

"Уже завтра Арбитраж утвердит правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - подытожила Зеркаль.

В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль 01
Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль 02

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